Ragusa. La biblioteca comunale torna a essere fruibile da domani

L’Ufficio cultura e beni culturali rende noto che la Biblioteca civica “G.Verga” di Ragusa tornerà ad essere fruibile da mercoledì 3 giugno prossimo.

L’orario di apertura previsto è dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì oltre che dalle ore 15,30 alle 18,30, limitatamente alle giornate del martedì e giovedì.

Al fine di garantire il pieno rispetto delle misure anticovid per la sicurezza dei fruitori dei diversi servizi, sono state emanate le disposizioni di seguito indicate

SALA DI LETTURA

Modalità di accesso: Muniti di mascherina per tutto il tempo di permanenza e dopo aver igienizzato le mani, anche in presenza di guanti. L’accesso della Sala studio è consentito solo per numero 20 postazioni, pari alla metà dei posti disponibili, tramite prenotazione, telefonando al 0932-625647 o inviando una e-mail al seguente indirizzo: biblioteca.verga@comune.ragusa.gov.it. In tal caso, alla richiesta, che deve essere completa di nome, cognome e numero telefonico, seguirà riscontro dell’ufficio. Copia della e-mail dovrà essere portata con sé al momento dell’accesso in Biblioteca.

PRESTITO

L’accesso è consentito solo se muniti di mascherina e dopo aver igienizzato le mani anche in presenza di guanti (salvo per i bambini al di sotto dei 6 anni). La ricerca dei testi è possibile da casa tramite la consultazione del catalogo on-line del Sistema bibliotecario e archivistico della provincia al seguente indirizzo : www.opac.rg.it e selezionando la Biblioteca Civica G. Verga di Ragusa. Al fine di limitare i tempi di permanenza nei locali è possibile prenotare i libri desiderati tramite e-mail al seguente indirizzo: biblioteca.verga.@comune.ragusa.gov.it oppure telefonando allo 0932-625647. Il prestito interbibliotecario è condizionato dalla disponibilità delle altre biblioteche. Non è possibile scegliere direttamente i libri da scaffale aperto, è necessario rivolgersi al personale.

RESTITUZIONE

Restituire i libri prestati riponendoli nell’apposito box posto all’ingresso della biblioteca e non consegnarli direttamente all’Ufficio prestito. I libri restituiti saranno messi in quarantena per 10 giorni, prima di essere riposti negli scaffali di appartenenza.

RACCOMANDAZIONE AGLI UTENTI

E’ consentito l’avvicinamento al front-office per parlare con gli operatori uno per volta, mantenendo le distanze adeguate segnalate tramite nastri distanziatori. Si prega di mettersi in coda mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Maneggiare i libri della biblioteca solo dopo aver igienizzato le mani, evitando di tossire e starnutire sui libri.

Prima di utilizzare l’armadietto è necessaria l’igienizzazione delle mani tramite dispenser posto all’ingresso.

FRUIZIONE DEI SERVIZI

L’utilizzo dei distributori automatici, la lettura dei periodici e dei quotidiani sono consentiti solo dopo avere igienizzato le mani tramite dispenser o con l’uso di guanti. Come misure anti-contagio, non è possibile l’utilizzo della postazione internet, dello schedario di consultazione, né del servizio fotocopie.

SPAZIO SOFFIASOGNO

Sono sospese le attività di narrazione e i laboratori creativi dello Spazio Soffiasogno con la presenza di bambini. Soffiasogno continua l’attività di narrazione tramite collegamenti alle piattaforme scolastiche e la trasmissione di video registrati.