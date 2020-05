Erano finiti sotto processo per coltivazione di marijuana: si tratta di due vittoriesi di 29 e 30 anni ora assolti a circa 3 anni di distanza dall’operazione che culminò nel loro arresto. Secondo l’accusa i due coltivavano, in un’area estesa circa 50 metri quadrati nelle campagne ipparine, 94 piantine di marijuana. Dall’istruttoria dibattimentale non sono emerse prove a carico dei giovani, al punto che pure il pubblico ministero ne aveva chiesto l’assoluzione.