Confcommercio Ragusa lancia l’allarme sulla cassa integrazione

“La procedura della cassa integrazione continua ad essere farraginosa e procede a rilento. Nella nostra regione, ha avuto un iter controverso e complicato visto che sono numerosi i lavoratori che, ancora oggi, attendono l’erogazione del sussidio. Per non dire del fatto che numerose altre pratiche non sono espletate perché incomplete nella parte riguardante l’indicazione del nominativo del legale rappresentante per aziende individuali”. E’ il senso della denuncia che arriva dal presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che, dopo l’allarme lanciato a livello regionale dal presidente Confcommercio Sicilia, Francesco Picarella, che ha inviato una lettera all’assessorato al Lavoro, ha avviato un monitoraggio della situazione su scala locale per capire come stanno le cose. “E purtroppo – continua Manenti – ci consta prendere atto, con dispiacere, che i decreti che si sono susseguiti in questi mesi ancora per moltissimi non hanno avuto gli effetti sperati. Stiamo facendo i conti, adesso, con alcune criticità che bloccano il sistema, un sistema già di per sé arzigogolato e complesso. Da più parti, ci giungono notizie di imprenditori che si sono visti respinta la pratica di cassa integrazione in deroga per futili e spesso inesistenti motivi. Tra questi, dal dipartimento del Lavoro comunicano la respinta della pratica perché incompleta nella parte riguardante l’indicazione del nominativo del legale rappresentante. Impossibile non notare il macroscopico errore visto che, come nel caso specifico, trattandosi di ditta individuale il legale rappresentante è il datore di lavoro. Sono errori assolutamente inaccettabili soprattutto in questo momento di estrema emergenza economica, pertanto ci uniamo alla presidenza regionale della nostra associazione di categoria nel richiedere un intervento autorevole e immediato da parte dell’assessore al ramo per cercare di accelerare l’iter di questa situazione complicata”. Intanto, il presidente Manenti comunica che in queste ore è destinata a uscire una circolare in cui si autorizza l’apertura degli esercizi commerciali per domani nei comuni turistici. Martedì, inoltre, ci sarà una convocazione in assessorato, a Palermo, per un incontro finalizzato ad autorizzare l’apertura su tutto il territorio siciliano dalla prossima domenica, cioè 31 maggio.