Fase 2: dal 3 giugno si ai matrimoni e catering

La Sicilia torna alla normalità, lunedì le riaperture.

Dal 3 giugno ripartirà l’organizzazione dei matrimoni e, dunque, anche il catering.

L’ordinanza del presidente della Regione Sicilia è pronta per la firma, si attende solo che il governo nazionale trasmetta ai presidenti delle Regioni il decreto necessario per disciplinare riaperture in programma da lunedì.

“La mia ordinanza è comunque pronta per la firma – scrive su Facebook, Musumeci – ed estende, come avevo promesso, il più possibile l’esercizio delle attività, forti delle attuali condizioni sanitarie nella nostra Isola. Su questo punto, Roma ha dovuto ascoltarci. Per evitare spiacevoli sorprese (fidarsi è bene ma…) aspettiamo di confrontarci con le disposizioni nazionali, che dovrebbero arrivare in nottata. La Sicilia è pronta alla ripartenza, nella responsabilità di ognuno”.

Se per l’organizzazione, come si diceva, dei matrimoni si attende giugno, è invece prevista per il 25 maggio la riapertura dei musei, dei Parchi archeologici e degli archivi storici, che da subito potranno prepararsi alla ripresa delle attività. Nei prossimi giorni, intanto, il presidente della Regione incontrerà i rappresentati dei gestori degli stabilimenti balneari per concordare assieme la data ufficiale dell’apertura della stagione. Ma il via non avverrà prima di un paio di settimane. Confermata, a partire da lunedì prossimo, la riapertura dei servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, etc), di tutto il commercio al dettaglio e dei mercati. Il 25 maggio, invece, oltre a musei e parchi archeologici, sarà la volta di palestre e piscine e a metà giugno cinema e teatri. I confini dell’Isola blindati fino al 3 giugno.