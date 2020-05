Scicli, il Comune consegna le mascherine ai cittadini

L’amministrazione comunale di Scicli procederà alla consegna di 32 mila 400 mascherine chirurgiche protettive ai fini della riduzione rischio contagio Covid attraverso punti di consegna.

A darne notizia il vicesindaco con delega ai servizi sociali Caterina Riccotti e l’assessore alla protezione civile Ignazio Fiorilla.

A ciascun cittadino residente toccherà una mascherina. Fermo restando la priorità già riservata alle categorie di cittadini più deboli, questo è il calendario di consegna.

Presso i locali dei servizi sociali del Comune, corso Mazzini 5, sabato 16 maggio dalle 9,30 alle 12,30.

Lunedì 18 maggio dalle 9,30 alle 12,30.

Da martedì 19 maggio a venerdì 22 dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00.

L’altro presidio si trova negli uffici comunali di via Ignazio Emmolo in contrada Zagarone, nella sede della Protezione Civile.

Da lunedì 18 a venerdì 22 maggio, dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Per i residenti di Donnalucata e Playa Grande, presso palazzo Mormino di Donnalucata, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Centro Incontro Cava d’Aliga anche per i residenti di Sampieri, lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Per informazioni si può telefonare allo 0932-932454 e allo 09832-841663.