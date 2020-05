Da lunedì 18 maggio riapre la Biblioteca comunale di Modica

Lunedi 18 maggio riaprirà la Biblioteca comunale “Salvatore Quasimodo” di Modica e rispetterà i seguenti orari: mattina, 9.30 – 13.30; pomeriggio, 15.00 – 19.00.

È stata disciplinata la procedura di accesso che tiene conto di alcuni comportamenti che l’utenza deve seguire al fine di garantire la prevenzione al diffondersi del corona virus.

Queste sono le disposizioni che sono state decise:

MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI BIBLIOTECARI

PRESTITO E RESTITUZIONE

Esclusivamente in orario di apertura al pubblico, al fine di facilitare chi deve solo restituire, viene posta all’ingresso una cassetta dove riporre i libri che dovranno essere contenuti preferibilmente in una busta di carta col nome dell’utente, numero di volumi e data di consegna;

Ingresso è consentito una persona per volta, in ogni caso è necessario telefonare prima allo 3466558277 o scrivere tramite mail a bibliotecaquasimodo@comune.modica.rg.it per fissare un appuntamento, onde evitare assembramenti all’ingresso;

È obbligatorio l’utilizzo di mascherina ed igienizzare le mani all’ingresso;

È possibile prenotare da casa i libri desiderati tramite mail o telefono; questo limiterà ulteriormente i tempi di permanenza nei locali;

I libri in rientro saranno sanificati lasciandoli 9/10 giorni da parte prima di riporli a scaffale e renderli disponibili al prestito;

È possibile anche rinnovare il prestito, con le stesse modalità;

È attivo il servizio di assistenza bibliografica online e di informazione sui servizi attraverso mail o telefono.

USO SALE LETTURA

Nelle stanze studio è limitato l’accesso a n. 20 persone. Considerando le postazioni, rapportando le dimensioni delle stanze, il numero dei tavoli la distanza tra gli utenti si prevedono:

3 postazioni pc : 1 persona a postazione

3 tavoli piccoli : 1 persona per tavolo

7 tavoli grandi : 2 persone sistemati “ capotavola” .

Va rispettata la norma, in tutti gli ambienti, di mantenere sempre la distanza di sicurezza, almeno un metro di distanza tra le persone presenti; È obbligatorio l’utilizzo di mascherina ed igienizzare le mani all’ingresso. Raccomandiamo inoltre agli utenti di maneggiare i libri solo dopo aver pulito e disinfettato le mani o con l’utilizzo di guanti monouso.

Nel rispetto della vostra e nostra sicurezza, vi chiediamo di prestare la massima attenzione alle misure di prevenzione raccomandate