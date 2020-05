Nuova morte al lavoro. Il dolore delle FLC di Ragusa

Le FLC (FenealUil-FilcaCisl-FilleaCgil) di Ragusa è profondamente addolorata per il tragico incidente sul lavoro accaduto proprio oggi, 13 maggio 2020, e che è costato la vita a un dipendente di una importante azienda di manufatti in cemento operante nel territorio.

La FLC esprime la propria vicinanza e solidarietà ai familiari del lavoratore morto nel tragico incidente; a loro va il nostro pensiero commosso e il nostro concreto sostegno.

Il tragico incidente mortale accaduto a Ragusa conferma che non bisogna mai abbassare la guardia nello sforzo massimo che tutti i soggetti impegnati nelle attività lavorative: imprese, operai, organi di vigilanza, parti sociali, devono mettere in atto al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ciò va garantito sempre! a maggior ragione in questa fase di ripartenza della produzione e dei cantieri a seguito della grave emergenza sanitaria da cui ancora non siamo usciti.

La Flc territoriale richiama ancora una volta la urgenza di interventi statali e regionali mirati ad adeguare gli apparati pubblici di vigilanza e sorveglianza in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro: è’ necessario che gli Organi di vigilanza vengano dotati di mezzi e uomini se si vogliono garantire i dovuti controlli nell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.