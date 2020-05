Fava Engineering dona mascherine all’Ospedale Maggiore di Modica

L’emergenza Covid-19, come si sa, ha messo a dura prova il Sistema Sanitario Nazionale per via della carente disponibilità di DPI per gli attori maggiormente coinvolti, ossia medici ed infermieri ospedalieri. Giornalmente la stampa racconta di gesti di grande generosità compiuti da aziende private nei confronti delle aziende sanitarie, utili a lenire questi momenti di difficoltà.

La Fava Engineering(società operante in diversi settori dell’ingegneria, in particolare in quella della consulenza informatica ed unico partner Microsoft per le soluzioni aziendali in Sicilia) e la famiglia Fava di Ispica hanno voluto dare il proprio contributo a sostegno del sistema sanitario locale ed in particolar modo all’Ospedale Maggiore di Modica.

Infatti, per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e ascoltati i bisogni del Direttore della UOC di Nefrologia, Dott. Salvatore Musso, del medico di reparto Dott. Concetto Sessa e del direttore sanitario Dott. Piero Bonomo, la Fava Engineering è riuscita a reperire e a donare 400 mascherine FFP2, 2 termometri ad infrarossi e 94 confezioni di gel disinfettante.

«Fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, in azienda e in famiglia ci siamo chiesti come potevamo essere d’aiuto in un momento di così particolare emergenza» – ha affermatoMaurilio Fava, CEO della Fava Engineering. «Credo che in questi casi occorra agire concretamente e dare un segnale importante che possa essere anche un sostegno morale ai nostri sanitari che ogni giorno si trovano in prima linea in questa lotta. La nostra donazione vuole essere un contributo utile al contrasto delle problematiche generate da questo potente Virus, nella speranza che, tutti insieme, usciremo da questo momento difficile».