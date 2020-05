8 maggio Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

L’8 Maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. In tutto il mondo si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa. La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore dell’associazione. Il presidente nazionale, Francesco Rocca, trascorrerà questa giornata a Codogno, luogo simbolo dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia. Anche Papa Francesco ha dedicato una preghiera ai volontari, all’inizio della messa del mattino celebrata oggi a Casa Santa Marta. “Preghiamo per le persone che lavorano in queste benemerite istituzioni-ha detto il Santo Padre.Il Signore benedica il loro lavoro che fa tanto bene”.

Motto della Giornata 2020 sarà “Keep clapping” (continua ad applaudire) scelto per sostenere il personale medico sanitario e i volontari della Croce Rossa e Mezzaluna impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia del Covid 19.

Anche il Presidente Mattarella ha inviato al Presidente Nazionale della CRI, Francesco Rocca, un messaggio per questa giornata.

“La Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ricorre quest’anno mentre l’umanità intera si trova a contrastare una pandemia insidiosa – scrive il Capo dello Stato-,che miete vittime in ogni continente, che mette a durissima prova i servizi sanitari, che lascia una scia di affanni e sofferenze non soltanto tra i malati ma in ogni settore della società. Proprio queste circostanze mostrano ancor di più il valore di un movimento internazionale, che grazie alla professionalità degli operatori e al generoso impegno dei suoi volontari reca alla comunità civile un contributo prezioso fatto di assistenza nella malattia, di aiuto concreto di fronte ai bisogni, di sostegno quando la paura e l’insicurezza rischiano di lasciare un segno profondo nella vita delle persone.