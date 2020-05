Staglianò annuncia la ripresa della Messa per la diocesi di Noto

Dopo la comunicazione della CEI sulla ripresa delle celebrazioni con il popolo a partire dal 18 maggio, il vescovo di Noto Mons. Antonio Staglianò ha rilasciato una breve dichiarazione sulla pagina Facebook della Diocesi di Noto.

“Carissimi vi dò questa grande e bella notizia – esordisce Mons. Staglianò – finalmente potremo entrare nelle chiese per celebrare l’Eucarestia, insieme a tutto il popolo. Il protocollo è stato firmato, ma adesso tocca noi. Dobbiamo essere responsabili, obbedire a tutte le indicazioni che sono state date”.

Nel video messaggio, il Vescovo sottolinea che sarà compito dei Parroci chiarire e spiegare le regole basi da seguire, anche attraverso l’ausilio di grafiche.

“Possiamo ritornare nelle Chiese – continua il Vescovo – e cercheremo di capire il come. Si valorizzeranno la possibilità di avere più turni di celebrazioni, in particolare in quelle parrocchie piccole, in cui vi potranno partecipare solo poche persone. L’importante in questa fase è restare concentrati e dare tutti una mano per organizzarci al meglio e obbedire alle disposizione, che sono state date per evitare l’assembramento ed evitare il contagio”.

Mons. Antonio Staglianò ha concluso il suo video messaggio esprimendo fiducia nella collaborazione di tutti i fedeli, e ha chiesto di resistere per procedere dal 18 maggio con la nuova ripartenza.