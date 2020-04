Nuovi voucher economici per i modicani

E’ stato pubblicato ieri sul sito istituzionale del Comune di Modica l’avviso relativo all’elargizioni di nuovi voucher per l’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas) e per il pagamento delle utenze. I fondi messi a disposizione dalla Regione provengono dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020.

I voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore massimo di:

• 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;

• 400,00 € per un nucleo composto da due persone;

• 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;

• 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;

• 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

Il voucher sarà corrisposto per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno. L’istanza potrà essere presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente nel Comune, il cui nucleo familiare non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere; non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.); non sia un nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, come buoni spesa/voucher erogati per l’emergenza COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati, in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto dal presente Avviso e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici. L’istanza deve pervenire al Comune entro il 18 maggio 2020 a mezzo e-mail/PEC agli indirizzi : servizisociali@comune.modica.rg.it servizisociali.comune.modica@pec.it oppure, solo in caso di estrema difficoltà ad inviare e-mail / PEC, mediante prenotazione telefonica, chiamando il Comune al n. 335.7878829. Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto di accesso ai benefici dell’avviso. Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza, potrà, eventualmente, rivolgersi alle Associazioni del Terzo Settore e di Volontariato ubicate nel Comune, che potranno inviare la stessa istanza su delega del richiedente.