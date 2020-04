Fondi per centri estivi e associazioni del terzo settore

Sono previsti circa 35 milioni di euro a sostegno degli enti afferenti al terzo settore: attività di volontariato, reti sociali a sostegno di famiglie, bambini, giovani e persone svantaggiate. Si prevede la possibilità di un decreto “ad hoc” per fronteggiare l’emergenza anche in questo settore.

L’isolamento rischia di far dimenticare i bambini e fasce deboli, che sono i soggetti più esposti in questa situazione critica per il Paese.

Per far sì che possano uscire di casa, in totale sicurezza, il Ministero per la Famiglia e le Pari opportunità, sta studiando la possibilità con un apposito finanziamento, di far vivere momenti di svago ed educativi per l’estate 2020.

L’idea pensata dal Ministro Elena Bonetti nasce per venire incontro alle famiglie che durante la fase due dovranno tornare al lavoro. Si pensa di arrivare a un “decreto bambini” da allegare al DL “aprile”.

Alcuni gruppi di maggioranza sottolineano «Così come si sta facendo moltissimo sul piano dell’istruzione e della continuità scolastica, è necessario salvaguardare anche le altre componenti della vita delle nostre bambine e dei nostri bambini: la dimensione emotiva, la socialità, il gioco, la scoperta»

Si auspicano interventi urgenti anche per i bambini attualmente resi invisibili da questo isolamento. Si stima che sono circa 450 mila quelli a carico dei servizi sociali, tra cui 91 mila vittima di maltrattamenti in famiglia.

I bandi previsti dal Ministro Bonetti partiranno a metà maggio, e nascono con lo scopo di creare rete, infatti verrà coinvolto il Terzo Settore nell’affiancamento dei genitori in questa delicata fase di ripartenza. Le iniziative dovranno nascere in tempi e spazi nuovi, in totale sicurezza per educandi ed educatori.

I nuovi progetti avranno bisogno di personale per lavorare in piccoli gruppi. Il ministero spinge per realizzare questo attività a un costo basso per le famiglie.

Sarà il Ministro a fornire a centri estivi, associazioni e Terzo settore le indicazioni utili a reinventarsi. Bisognerà seguire le direttive sanitarie, ma anche pedagogiche per aiutare il futuro generazionale ad affrontare questa situazione particolare.

Si pensa anche ad un apertura dei parchi il prima possibile, dopo che saranno fornite indicazioni più chiare dal comitato tecnico scientifico.

Di aiuto e sostegno alle famiglie sarà anche il congedo parentale che per un genitore sarà esteso a 15 giorni, si tratta di una misura straordinaria in materia di sostegni economici alle famiglie come il bonus baby sitter e gli assegni per i figli minori di anni 14 prolungati per tutto il 2020.