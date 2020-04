Modica. Rimborsi trasporti universitari: anticipato contributo

A partire da lunedi 20 aprile gli uffici scuola del Comune di Modica saranno a disposizione degli utenti per definire e mettere in liquidazione i rimborsi dei trasporti utilizzati dagli studenti universitari modicani iscritti ad un ateneo siciliano. Per tutti coloro i quali non hanno già inoltrato la richiesta, è possibile farlo ora inviando le ricevute dei biglietti all’indirizzo email servizi scolastici@comune.modica.rg.it

In alternativa è possibile telefonare al numero 3466558186 dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedi al venerdi. E’ necessario fornire, oltre agli stessi biglietti o ricevute, il codice IBAN su cui poter effettuare il rimborso visto che la banca tesoriera non da la possibilità di emettere bonifici per cassa per evitare gli assembramenti presso gli stessi sportelli bancari.

“Per venire incontro alle esigenze di tante famiglie modicane che potranno beneficiare di questo aiuto, abbiamo deciso di iniziare le liquidazioni man mano che vengono introitate ed esitate le richieste di rimborso. Quindi invito tutti coloro che ad oggi non hanno ancora inviato la documentazione a muoversi in modo da poterci mettere nelle condizioni di erogare il contributo. Abbiamo scelto di anticipare i tempi di liquidazione attualmente previsti dopo il 30 giugno in considerazione del particolare momento economico che stanno attraversando tutte le famiglie e in considerazione del fatto che gli altri aiuti legati al mondo scolastico (vedi buoni libro) non sono al momento erogabili per le limitazioni alle attività di cassa delle banche. Naturalmente ci sarà tempo fino alla scadenza precedentemente comunicata del 30 giugno per presentare la rendicontazione richiesta”.

Modulo_rimb_studenti_Univ