Monterosso Almo. Alla riscoperta di dolci e della tradizione

Purtroppo la Pasqua 2020 vedrà tutti noi stare tra le mura domestiche dall’emergenza CoronaVirus. Blindati in casa tantissime famiglie prepareranno nella loro cucine tante prelibatezze ed in particolare vari dolci tipici della Pasqua nel rispetto delle tradizioni locali. In Sicilia ed in particolare nel monterossano le massaie stanno preparano i “cassateddi “ di ricotta condita con cioccolato fondente e cannella. Altri si cimentano a preparare la “cud dura cu l’ova” un impasto dolce , simile ad una pasta frolla, che contiene uova sode intere , impasto che poi viene decorato con zuccherini colorati e cotto in forno. Infatti la preparazione casalinga sia dei dolci che dei piatti tradizionali delle feste è una “ attività” tornata ad essere gratificante per donne ed uomini all’interno delle mura domestiche anche e soprattutto come antitodo alle immancabili tensioni ed allo stress provocate da questa maledetta e micidiale pandemia.