Sostegno a imprse. Le proposte dell’onorevole Ragusa a Piazza

Il presidente della commissione Attività produttive all’Ars, on. Orazio Ragusa, dopo l’annuncio riguardante le misure economiche fatto ieri sera dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e dopo che già, nei giorni scorsi, la Regione Sicilia, era scesa in campo con misure specifiche a sostegno delle imprese, ha rivolto un invito al commissario straordinario del Libero consorzio di Ragusa, Salvatore Piazza, affinché, presso l’ente di viale del Fante, sia allestito un tavolo operativo che consenta di applicare nel più breve tempo possibile le suddette misure. “Le procedure di liberalizzazione dell’accesso al credito – spiega l’on. Ragusa – impongono la necessità di mettere a punto un piano complessivo che coinvolga da una parte le associazioni imprenditoriali di categoria e dall’altro gli istituti di credito e i confidi operanti sul nostro territorio. Ecco perché il tavolo in questione sarebbe chiamato ad assolvere a compiti di primaria importanza consentendo di entrare nel merito della questione, facilitando la chiarezza rispetto alle azioni che occorrerebbe attuare anche alla luce dei numerosi aspetti operativi che ancora rimangono da chiarire. Ho già chiesto al commissario Piazza di valutare l’opportunità di procedere lungo questa direzione. Il Libero consorzio comunale di Ragusa dovrà farsi carico di convocare allo stesso tavolo, in conference call, tutti i soggetti interessati, focalizzando l’attenzione sulle procedure, abbastanza complesse, da seguire, dando ancora una volta la possibilità alla classe imprenditoriale ragusana di emergere rispetto al resto della Sicilia, così che la stessa possa dare prova di essere combattiva e tenace come in altre occasioni”.