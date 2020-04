Mai come quest’anno, chiusi in casa nel rispetto delle regole imposte per superare l’emergenza sanitaria da Covid-19, è giusto e necessario ricordare la ricorrenza del 7 aprile: la Giornata Mondiale della Salute, nel suo 70′ anniversario E mai come in quest’giorni, attraverso una tragedia di livello mondiale, che sta toccando ognuno di noi sul piano personale, è stata compresa l’importanza della salute come bene comune

A tal proposito, il Presidente della Regione Nello Musumeci attraverso un video, lancia un messaggio fondamentale: attraverso l’hastag #Giornatamondialedella salute. “Allontanarsi è l’unico modo per ritrovarsi, la Sicilia conta Su di Te”.