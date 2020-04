Programmato un nuovo intervento di sanificazione a Ragusa

L’Ufficio comunale all’ambiente rende noto che è in programma un nuovo intervento di sanificazione del territorio comunale che interesserà oltre a tutta la città, compreso quindi il centro storico di Ragusa Ibla, anche Marina di Ragusa, San Giacomo e Punta Braccetto.

Le operazioni di sanificazione inizieranno domani, martedì 7 aprile, da Marina di Ragusa e si proseguirà per tutto il mese di aprile sul resto del territorio.

Giornalmente saranno comunicate le aree che saranno oggetto degli interventi di sanificazione. Lo stesso Ufficio fa presente che le operazioni avverranno nelle ore diurne, dalle 6 alle ore 14 e non saranno nocive né per la popolazione, né per gli animali domestici, in quanto interesseranno il suolo di tutte le aree pubbliche come ad esempio marciapiedi e piazze.