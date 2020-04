Reset. “Parrucchieri ed estetisti girano nelle case di Vittoria”

“Ci sono alcuni furbetti, o meglio sarebbe dire irresponsabili, che vanno girando in alcune case di Vittoria per espletare l’attività di barbiere, parrucchiere o estetista. In queste ultime 24 ore, siamo stati inondati di segnalazioni in tal senso. E’ un modo di fare ignobile che non solo mette a rischio la salute ma crea concorrenza sleale e di infimo livello nei confronti di chi, invece, resta a casa per rispettare le prescrizioni”. E’ la denuncia che arriva dall’associazione politica Reset Vittoria che sollecita controlli adeguati da parte di chi di competenza. “Ci hanno scritto in parecchi – continua Mugnas – per denunciarci questo spiacevole fenomeno. Non è possibile che queste persone, noncuranti di tutto, vadano in giro casa per casa per tagliare i capelli, per realizzare acconciature o per pedicure e manicure. Noi ci schieriamo con forza dalla parte di tutti quei lavoratori del settore che rispettano le regole e che stanno dimostrando tutta la propria responsabilità rimanendo a casa. Chi, invece, attua queste pratiche di concorrenza sleale che, in piena pandemia, assumono anche il sapore di una vera e propria trasgressione nei confronti dei Dpcm Conte, dimostra di non avere alcun rispetto non solo per la propria clientela ma anche e soprattutto nei confronti dei colleghi. Mettere a rischio la cittadinanza e prolungare sino a chissà quando le restrizioni della pandemia non ha senso. Sono necessari controlli accurati in quanto riteniamo che queste persone sono da denunciare e da multare. Le regole vanno rispettate. E tutto ciò, con la consapevolezza che la situazione è diventata pesantissima, deve servire a fare ripartire il Paese, facendo riaprire le attività gradualmente e con le giuste precauzioni. Quindi facendo sì che se ne esca il prima possibile. Ma è chiaro che non è questo il momento di gioire. Occorre, ancora, osservare pedissequamente nella maniera più attenta tutte le prescrizioni”.