Cna Ragusa avvia raccolta fondi per le imprese associate

Una raccolta fondi straordinaria. Legata all’emergenza Covid-19. E’ l’iniziativa lanciata dalla Cna territoriale di Ragusa che prenderà il via oggi, sabato 4 aprile, e che andrà avanti per una settimana, sino a sabato 11 aprile. Alla raccolta potranno partecipare gli associati e non solo. Chi vorrà contribuire lo potrà fare effettuando un bonifico dell’importo desiderato sul seguente conto corrente bancario intestato a Cna Ragusa: Iban IT23I0503617004CC0031062223. Nella causale andranno inseriti i seguenti dati obbligatori: raccolta fondi Cna Rg Covid 19 – Denominazione impresa o cognome e nome – Città. I fondi raccolti saranno impiegati con due finalità: il 40% a cura della Cna territoriale di Ragusa sarà donato all’Asp per l’acquisto di presidi sanitari occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria; il 60% a cura delle singole Cna comunali sarà destinato ad interventi economici a favore di famiglie bisognose, in collaborazione con i Comuni, le chiese, la Protezione civile o altri enti che perseguono gli stessi fini. A conclusione della raccolta fondi e dopo avere impiegato tutte le somme, con la dovuta evidenza sarà pubblicato un resoconto finale. “Anche la Cna – sottolinea il presidente territoriale di Ragusa, Giuseppe Santocono, con il segretario territoriale, Giovanni Brancati – non poteva esimersi dal partecipare alla campagna di raccolta fondi che, in un momento così delicato, deve essere doverosa da parte di tutti per riuscire a dare una mano concreta nel non fare rimanere nessuno indietro. Lo abbiamo fatto coinvolgendo in maniera diretta le nostre imprese che, seppure in una situazione alquanto complessa anche per loro, siamo certi che non faranno mancare la loro attenzione nei confronti di chi ha necessità. Invitiamo, dunque, tutti a partecipare alla nostra raccolta fondi. C’è tempo una settimana per fare sentire la nostra vicinanza a chi chiede aiuto”.