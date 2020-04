Basket.Conclusa la stagione agonistica per la Passalacqua Ragusa

La Lega Basket Femminile comunica di aver appena ricevuto una lettera ufficiale dal Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci che, nel contesto dell’emergenza epidemiologica mondiale da COVID-19, sentito il parere del coordinatore del Settore Agonistico FIP Marcello Crosara, ha deciso di adottare il provvedimento che dichiara ufficialmente conclusa la Stagione Sportiva 2019/2020 per i campionati di Serie A1 e Serie A2 .

È stata quindi accolta la richiesta della Lega Basket Femminile, inviata in data 27 marzo 2020 proprio al Presidente FIP Giovanni Petrucci, in cui veniva motivata la decisione a tutela dell’intero movimento, delle Società, dei Presidenti, delle giocatrici, dei tecnici e di tutti gli addetti ai lavori. Dunque stagione finita anche per la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket