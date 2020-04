Ragusa risponde alla rete di solidarietà diffusa

Forniamo qualche nuovo dato sulla rete di solidarietà diffusa che attraverso il numero unico 0932676767 e il servizio mail utilizzabile seguendo le procedure indicate sul sito, sta dando risposta a tanti ragusani in difficoltà a causa dell’emergenza covid-19. Nella sola giornata di oggi sono state ricevute e trattate 182 telefonate, mentre l’ammontare delle donazioni ricevute, che permettono di fornire beni di prima necessità diversi dai fabbisogni alimentari per i quali sono stati stanziati fondi governativi e regionali, ammonta a quasi 70.000 euro.

“ La rete – dichiara il sindaco Peppe Cassì – rappresenta un servizio nuovo e in evoluzione, da modellare caso per caso in base ad urgenze e necessità individuali, che può quindi presentare inevitabili criticità di partenza ma anche essere spunto per costanti potenziamenti. Nei prossimi giorni tracceremo un bilancio complessivo del servizio svolto, delle donazioni e degli interventi di Protezione civile. Lavorare nell’emergenza non è mai facile ma è proprio ora che tutti, Amministrazione e cittadini insieme, siamo chiamati a fare fronte comune con lucidità, trasparenza, pazienza e abnegazione”.