A causa dell’emergenza COVID-19 le scuole hanno dovuto prevedere le loro attività con la didattica a distanza. Con il decreto “Cura Italia” il Ministero dell’Istruzione ha stanziato 85 milioni di euro, che sono stati ripartiti tra le regioni. Le risorse destinate alle scuole della Sicilia, per il potenziamento della didattica a distanza, ammontano a 9.102.244,48 euro.

In Sicilia 1.040.137,10 euro sono destinati a piattaforme e strumenti digitali, 7.542.039,20 a connettività di rete e dispositivi digitali e 520.068,18 per la formazione del personale scolastico.

Il Ministro Azzolina sottolinea che al ministero stanno lavorando con rapidità per potenziare la didattica a distanza al fine di mettere tutti gli studenti nelle condizioni idonee a seguire gli insegnamenti, inoltre si stanno dando a tutti gli insegnanti le conoscenze per poter effettuare lezioni a distanza.

«Se oggi rispondiamo a un’emergenza, – afferma Azzolina – al contempo costruiamo un patrimonio per il futuro e gettiamo le basi affinché la scuola possa crescere e migliorarsi, utilizzando queste tecnologie anche quando saremo tornati alla normalità».