La solidarietà a Pozzallo

Il club Juventus Official Pozzallo in collaborazione con il supermercato Conad di viale Europa hanno deciso di impegnare una somma di denaro in buoni spesa per le famiglie più bisognose. Anche due soci, Matteo Scala e Carmelo Mauro, hanno contribuito all’acquisto dei buoni spesa, che sono già stati devoluti all’assessore ai servizi sociali Alessandra Lissandrello. Nelle prossime ore si provvederà a distribuire i buoni alle famiglie che ne hanno necessità.

“A Pozzallo si è attivata una macchina solidale spettacolare – scrive il presidente del club Juventus official Pozzallo, Antonello Mineo – Ci sono altre situazioni come questa ed è bellissimo”.