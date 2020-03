Per la Lega Ragusa anche la Gdo per l’angolo della frutta

“E’ arrivato il momento in cui tutti, a Ragusa, facciamo vivere lo spirito di solidarietà. Ed è per questo motivo che risulta da apprezzare il grande gesto del fruttivendolo di corso Vittorio Veneto che ha messo a disposizione delle persone più bisognose un angolo della propria bottega, donando, ogni giorno, circa cinquanta chilogrammi complessivi di frutta a chi ne fa richiesta”. E’ il commissario cittadino della Lega Ragusa, Massimo Iannucci, che mette in evidenza l’episodio prendendo spunto, soprattutto, da quanto dichiarato dalla titolare e cioè che questa decisione è stata presa dopo lei e il marito si sono accorti che alcuni cittadini rovistavano tra i rifiuti, nel bidone dell’umido, alla ricerca di qualche scarto da potere mangiare. Ecco perché è stato dedicato questo angolo, con un tetto massimo di due chili e mezzo al giorno per ogni famiglia, alle persone che iniziano a non avere più soldi per acquistare i generi di prima necessità. “Sarebbe bene che una iniziativa del genere – sottolinea Iannucci che si fa portavoce della proposta assieme alla consigliera comunale della Lega, Maria Malfa – potesse essere adottata dai supermercati della grande distribuzione. Allestire un angolo del genere avrebbe un significato molto importante sul piano della solidarietà ma soprattutto potrebbe contribuire a garantire un aiuto concreto e reale a tutte quelle famiglie che rischiano di non avere più sostentamento, a causa del lockdown, da qui ai prossimi giorni. E’ una idea che lanciamo ai supermercati ragusani della grande distribuzione con la speranza che la stessa possa essere valutata e presa in considerazione”