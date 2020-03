Tesi di laurea sul Cioccolato di Modica a cura di Donato Candido

Donato Candido, studente del Corso di Laurea Magistrale in Strategia e Consulenza Aziendale, ha discusso, lo scorso venerdì 20 marzo, la tesi: “Il posizionamento competitivo del cioccolato di Modica: sfide ed opportunità”, con il relatore il Prof. Romeo Danielis e la correlatrice Prof.ssa Mariangela Scorrano .

La tesi Donato Candido si aggiunge alle tante, in diverse discipline : economia, turismo, medicina ,storia, marketing , discusse negli ultimi anni da universitari di diverse regioni italiane, ora custodite presso la sezione bibliografica del Museo del Cioccolato di Modica.

In un momento in cui il Covid 19 sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario nazionale e l’economia del Paese, gli studenti universitari italiani continuano il loro impegno , utilizzando tutte le innovazioni tecnologiche per continuare a studiare, cosa di cui il Paese ha sempre più bisogno, e a coronare anche il loro sogno di laurearsi.

La festa di Laurea di Donato è certamente solo rinviata e in quella occasione non potrà mancare il cioccolato di Modica IGP, mai come in questa occasione d’obbligo.

Nella prossima occasione di Chocomodica sarà istituita, nell’ambito di Chocomobook, una sezione dedicata alla presentazione delle tesi di laurea sul cioccolato di Modica.