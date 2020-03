Vindigni dirigente generale del dipartimento Regionale Lavoro

“Esprimo, a nome mio personale e dell’intero sistema Confcommercio provinciale di Ragusa, il più vivo compiacimento per la nomina del dottor Giovanni Vindigni, originario di Vittoria, a dirigente generale del dipartimento regionale Lavoro. E’ il primo ragusano che ha ottenuto questo prestigioso incarico regionale, un traguardo che, di certo, vogliamo ascrivere all’intero territorio ibleo, certi come siamo che sarà avviata una interlocuzione proficua per sanare le numerose questioni aperte presenti sul nostro territorio”. E’ il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a sottolinearlo spiegando che si tratta di un risultato da porre in risalto. “Un risultato ancora più importante – aggiunge Manenti – perché arrivato in un momento molto particolare per il mondo economico e occupazionale dell’intera area iblea. Siamo certi che Vindigni si renderà artefice di un’azione professionale molto attenta e tesa ad esplicare al meglio i propri effetti benefici. E’ una impresa ardua ma siamo certi che il dott. Vindigni abbia tutte le carte in regola per proporsi in maniera competitiva allo scopo di garantire risposte di un certo tipo a tutte le realtà produttive, e sono parecchie, che ne avvertono l’esigenza”.