I lavoratori impegnati nel servizio di pulizie degli immobili Inps della provincia di Ragusa tornano a lamentare il mancato pagamento delle mensilità a decorrere dal mese di dicembre del 2019. E’ quanto emerge in una nota trasmessa dalla segreteria territoriale Fisascat Cisl Ragusa Siracusa alla direzione regionale dell’istituto di previdenza e, per conoscenza, all’Euroservice di Palermo, la ditta che gestisce il servizio in questione, oltre che alla prefettura di Ragusa. “Nonostante le nostre infinite note – scrive il segretario territoriale Salvatore Scannavino – con cui sono stati comunicati stati di agitazione, richiesta sollecito pagamento, interventi sostitutivi da parte dell’ente committente e infine procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della legge 146/90, nonché la proclamazione dello sciopero, quest’ultimo sospeso a causa dell’attuale emergenza sanitaria, ad oggi i lavoratori non hanno ricevuto neppure un centesimo. Riteniamo semplicemente vergognoso che i lavoratori debbano espletare la loro attività, obbligati tra l’altro dall’emergenza in corso, in quanto svolgono un servizio essenziale, senza percepire retribuzione alcuna da quattro mesi se si considera anche il mancato percepimento della tredicesima mensilità”. E Scannavino si rivolge alla direzione regionale Inps invitandola a “trovare delle soluzioni concrete e celeri, che possano dare risposte certe ai lavoratori che, con grande spirito di sacrificio, oggi sono ancora in forza per eseguire tutte le procedure di pulizia, rese ancora più complicate dall’emergenza Covid-19. Ci aspettiamo un cenno, l’avvio di una interlocuzione finalizzata a sbrogliare l’intricata matassa, perché così, è ovvio, i lavoratori non possono più andare avanti”.