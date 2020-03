Comiso, chiusi mercatini e distributori automatici h24

Chiusura totale dei mercatini e dei distributori automatici h24. Nuova ordinanza del sindaco di Comiso. A darne comunicazione, l’assessore Giuseppe Alfano che, oltre alla delega dei servizi sociali, e dei servizi cimiteriali, ha ricevuto con decreto sindacale n.7 del 19 marzo, anche quella relativa allo sviluppo economico, commercio e mercato ortofrutticolo.

“ Con Ordinanza sindacale numero 19 del 20 marzo 2020 – comunica Alfano – si ordina la chiusura dei mercatini del martedì, a Comiso e a Pedalino, del mercato degli agricoltori il mercoledì, in piazza Gogol a Comiso, del mercato settimanale del venerdì a Comiso, in via Cecov. È inclusa anche la chiusura dei locali di pubblica distribuzione di snack e bevande tramite macchine erogatrici e gettone, in via San Biagio e in Piazza fonte Diana. Tale Ordinaza – spiega ancora Giuseppe Alfano – rientra nelle misure che i sindaci dei vari comuni possono prendere autonomamente, a seguito dell’ Ordinaza Regionale numero 6, emessa dal Governatore Musumeci il 19 marzo 2020. Infine – conclude l’assessore – ricordo che tutti i supermercati e gli ipermercati, saranno chiusi la domenica”.