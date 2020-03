Ispica. Pluchinotta chiede blocco tributi e maggiori controlli

Gli Ispicesi stanno affrontando l’emergenza Coronavirus in modo responsabile e maturo, tuttavia non bisogna abbassare la guardia finché il peggio non sarà alle spalle.

Questo è il momento di serrare le fila e il nostro ruolo istituzionale ci impone di essere al servizio dell’Amministrazione e dell’intera collettività. Per questo, invito il Sindaco a velocizzare le opere di sanificazione delle strade ricadenti anche fuori dal territorio comunale, ad attivare il comitato operativo comunale (C.O.C.) di Protezione Civile per informare e assistere i cittadini e a predisporre controlli più stringenti da parte delle forze dell’ordine, al fine di incentivare i buoni comportamenti imposti dal decreto della presidenza del Consiglio. Inoltre, sarebbe auspicabile, un maggior coinvolgimento delle associazioni cittadine che, attraverso i propri volontari, potrebbero provvedere alla consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità a tutti i soggetti più bisognosi, evitando file ed occasioni di contagio presso farmacie e supermercati.

Infine, compatibilmente con le esigenze di Bilancio e con le disposizioni normative di riferimento, invito l’Amministrazione a valutare la sospensione, per un semestre, del pagamento di alcuni tributi locali e degli avvisi di accertamento finora emanati e/o il differimento dell’invio degli avvisi di pagamento dei tributi locali e/o la proroga dei termini per la proposizione di ricorsi od opposizioni sugli atti in scadenza.