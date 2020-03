Flashmob sonoro anche a Modica – VIDEO

Non solo Milano e Roma, anche Modica ha avuto il suo flashmob. Intorno, alle 18, in una delle vie centrali di Modica Sorda, la musica è arrivata nelle case della gente grazie al giovane dj Modicano Tony Pitino. È stata un’emozione unica vedere la gente ballare dai balconi – commenta il giovane dj – ho semplicemente utilizzato due piccole casse portando un po’ di armonia in mezzo a tutta questa tensione. L’iniziativa potrebbe ripetersi nei prossimi giorni.