Modica, parte servizio “Pronto spesa “ e “Pronto farmaco”

Da Mercoledì 11 marzo, a seguito dell’emergenza legata alla COVID-19, l’Associazione Nazionale Vigili del fuoco in Congedo – delegazione di Modica – AVCM, attiverà un servizio gratuito di spesa a domicilio per gli over 65 soli, privi di assistenza e con difficoltà a deambulare, residenti nel Comune di Modica.

Si possono contattare i seguenti numeri:

333- 187- 9433

348-476-4054.

Le Misericordie, dal canto loro, riprendono il servizio “pronto farmaco” e “pronto spesa” a domicilio per persone anziane e impossibilitate ad uscire per emergenza coronavirus oltre agli altri servizi consolidati che forniscono alla comunità dalle 8 alle 20(Tel. 373 5323570)