Al via lavori di adeguamento sismico Istituto Archimede Modica

L’Urega di Ragusa ha concluso i lavori per l’aggiudicazione dell’appalto riguardante il progetto di adeguamento sismico, ristrutturazione ed effcientamento energetico dell’Istituto Tecnico ‘Archimede’ di Modica per una spesa di 4 milioni e 845 mila euro.

La commissione di gara, composta dal presidente Luigi Piccione, dal vicepresidente Luigi Lauretta e dal rappresentante dell’ente Emanuele Criscione, ha individuato il Consorzio ALP Stabile con sede legale a Sant’Agata di Militello, quale aggiudicatario dell’appalto, la cui offerta pari al 19,382%, è quella che più si avvicina per difetto alla soglia di aggiudicazione. Considerato che dopo l’individuazione dell’aggiudicatario dei lavori non sono pervenuti né ereclami, né osservazioni, pertanto, il dirigente del settore ‘Lavori Pubblici e Infrastrutture’ ha proceduto alla definitiva aggiudicazione dell’appalto al Consorzio ALP Stabile.

E’ stato possibile appaltare i lavori ed ottenere il finanziamento perché si è sfruttata una vecchia progettazione del 2007. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha proceduto ad aggiornare quel progetto ed adeguarlo secondo i nuovi dettami legislativi e normativi ed ha avanzato la candidatura per ottenere il finanziamento nell’ambito della programmazione triennale di edilizia scolastica ai sensi della legge regionale n. 7/2019. I lavori permetteranno di intervenire in maniera strutturale su uno degli istituti scolastici di Modica che necessitava di un’attenzione particolare, oltre a confermare la programmazione dell’ex provincia di Ragusa in materia di edilizia scolastica. L’obiettivo è di mettere a disposizione dell’utenza scolastica edifici sicuri e adeguati alle nuove norme antisismiche a tutela degli studenti che li frequentano.