Modica, annullata la visita del Sottosegretario Di Stefano

L’incontro con il Sottosegretario degli Affari Esteri Manlio Di Stefano, in programma per martedì 10 marzo alle ore 10:30, è stato annullato a causa della imminente emanazione di due nuovi DPCM contenenti ulteriori misure restrittive per limitare il contagio da Coronavirus nel Paese. Ne ha dato comunicazione al Sindaco, il Dott. Sergio Maffettone, Capo della Segreteria del Sottosegretario Di Stefano, cui sarà a breve inviata una dettagliata relazione sui riflessi negativi determinati dalla emergenza sanitaria nel sistema economico e produttivo. La visita del Sottosegretario è stata rinviata a data da destinarsi.