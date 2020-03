Riattivazione “Spazio Neutro”. La richiesta del Pd di Ragusa

Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, ha chiesto all’amministrazione Cassì di attivarsi per riavviare la funzionalità del servizio denominato Spazio Neutro. “Si tratta – ha detto ieri sera in aula Chiavola – di un servizio molto particolare, rivolto a genitori separati alle prese con problematiche di vario tipo. E’ un luogo neutro e allo stesso tempo protetto per accogliere minori e genitori che devono, per vari motivi, incontrarsi alla presenza del servizio sociale. Inoltre, si cerca di sostenere gli stessi genitori in un percorso di crescita rispetto al loro ruolo genitoriale. Puntando, anche, al miglioramento del rapporto tra genitori separati e figli nei casi in cui sia necessario ristabilire una relazione interrotta, sperimentando la costruzione di un percorso di responsabilizzazione che induca i genitori in questione a rispettare gli accordi stabiliti in Tribunale. Come ben si comprende, dunque, un servizio di fondamentale importanza che deve essere proseguito. Abbiamo avuto rassicurazioni dalla Giunta municipale, e in particolare dall’assessore al ramo Luigi Rabito, sul fatto che è stato predisposto un nuovo bando. Ma chiediamo che si faccia il più in fretta possibile. Rabito ci ha assicurato di avere dato mandato al personale affinché, nelle more che il bando sia aggiudicato e il servizio riattivato, lo stesso servizio possa essere garantito da personale interno. Vedremo se sarà così. Intanto, però, registriamo che su questo fronte, quello del sostegno alle persone deboli, si registrano ancora delle defaillance da parte del Comune di Ragusa. E così, diciamo noi, non può andare”.