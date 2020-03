Assemblea Confcommercio Vittoria. Eletti componenti direttivo

Un’assemblea dei soci molto partecipata quella di ieri mattina nella sede Confcommercio di via Principe Umberto a Vittoria per l’elezione dei componenti del consiglio direttivo che, a termine di statuto, si insedieranno nei prossimi giorni per rinnovare i vertici dell’associazione dei commercianti. Dopo la relazione del presidente uscente Gregorio Lenzo, che ha illustrato l’attività svolta, caratterizzata da numerose iniziative pur a fronte delle numerose difficoltà con cui il comparto ha dovuto fare i conti, si è proceduto alla consultazione elettorale. Sono risultati eletti nel consiglio direttivo: Gregorio Lenzo, Davide Giangreco, Antonio Prelati, Luca Corbino, Emanuele Occhipinti, Salvatore Normanno, Mario Olivetta, Giovanni Modica, Salvatore Carrubba, Daria Micciché e Orazio Firrincieli. Nel frattempo, si è proceduto anche all’elezione dei delegati all’assemblea provinciale. Si tratta di Antonio Prelati e Salvatore Normanno. Ai lavori assembleari ha partecipato il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, il quale ha espresso soddisfazione per l’esito della stessa, riconoscendo la pluralità e la diversità di composizione del nuovo direttivo sezionale di Vittoria, ciascuno competente per i vari settori operativi che formano il substrato produttivo dei commercianti presenti in città. Gli eletti si riuniranno nei prossimi giorni per la definizione degli organismi direttivi, con la nomina del presidente e del vice.