Tratta ferroviaria. Modica,Floridia: “Migliorare il servizio”

Gruppi, comitati, associazioni che si stanno spendendo per migliorare il servizio ferroviario nella Sicilia sud-orientale, dimostrano la tanta voglia di riscoprire un mezzo di trasporto ingiustamente denigrato ma in grado di collegare tra di loro i centri del Val di Noto e oltre, sia da un punto di vista turistico e sia come alternativa all’auto, in virtù di una mobilità sempre più sostenibile.Le potenzialità della linea, sono tante: l’infrastruttura è stata interamente rinnovata; in corso e in programma ulteriori miglioramenti.

Da qualche anno esistono 3 collegamenti al giorno in andata e 2 in ritorno per Palermo (il sabato 2 in andata e 1 in ritorno), competitivi in tempi di percorrenza ed effettuati con treni ‘nuovi’; da mesi esistono 9 treni al giorno, sia in andata che in ritorno (8 il sabato), che in 20 minuti collegano Modica e Ragusa con orari studiati per pendolari, studenti e lavoratori ma anche per i turisti; a partire dal nuovo orario invernale 2019/2020, sono stati integrati quasi tutti i collegamenti prima mancanti del sabato, uniformandolo agli altri giorni feriali; sui mezzi che espongono il pittogramma è possibile trasportare gratuitamente la bici in tutta la Sicilia (su qualunque mezzo è possibile ma solo se la bici è pieghevole.

“Contrariamente ai luoghi comuni – denuncia la consigliera comunale di Modica, Rita Floridia – nella breve distanza il treno impiega lo stesso tempo -e in certi casi meno…- dell’auto, ed è proprio il treno il mezzo pubblico più veloce per raggiungere Siracusa dalla nostra provincia. Basterebbe poi un ‘diretto’ da Modica per Catania (senza cambio a Siracusa) per un collegamento ferroviario utile in termini di tempi di percorrenza, anche in vista dell’imminente apertura della nuova fermata Catania Aeroporto, prevista per giugno, che collegherà direttamente la ferrovia con Fontanarossa.Come Modicana ho sempre creduto nelle potenzialità di questa tratta e come consigliera comunale, ho parlato con associazioni, comitati ed in particolare, con uno dei degli esponenti del Comitato pendolari della linea Siracusa–Ragusa–Caltanissetta, Luigi Cavallo, anche assieme al Sindaco, Ignazio Abbate, sensibile al problema e pronto a compulsare chi di dovere per una soluzione. La criticità maggiormente evidenziata è che la domenica, l’intera tratta da Siracusa a Canicattì rimane chiusa.Tra Gela e Siracusa, passando per Modica, la domenica e nei festivi non esiste collegamento, né ferroviario, né con bus di linea! Disporre di mezzi pubblici anche la domenica, è utile per i turisti ma anche per studenti e lavoratori”.

Quali sono dunque i nodi da sciogliere?

Non occorrono grandi investimenti, grandi opere, ma poche e significative cose: