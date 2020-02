In varie zone di Ragusa rifacimento segnaletica orizzontale

“E’ partita una nuova tranche del piano di manutenzione straordinaria di segnaletica orizzontale, con il rifacimento delle strisce pedonali”.

A comunicarlo è il sindaco Peppe Cassì che indica l’elenco di quelle vie in cui si è intervenuti o si interverrà in questa nuova, e non ultima, fase :

via Carducci, via Ramelli e via Cultrone (agli ingressi della scuola Munari), via Fieramosca (zona Preziosissimo Sangue e zona via Germania), villa Pax, via Archimede (zona scuola P. Vetri), via Macario, via M. Schininà, corso Italia e via Cagini (zona Salesiani), via prof. Licitra, via Almirante e via Falcone (zona scuola Quasimodo), via Melilli.”