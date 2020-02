Montalbano al cinema ma non a Ragusa. Malfa: “Perchè”?

C’è grande attesa per la prima volta del commissario Montalbano sul grande schermo. Nelle sale italiane, il 24, 25 e 26 febbraio, si terrà, in anteprima il nuovo episodio della serie più seguita d’Italia dal titolo “Salvo amato, Livia mia”. Interpretato da Luca Zingaretti, l’attore ha firmato la regia con Alberto Sironi che è venuto a mancare nell’agosto scorso. “Un altro momento di grande promozione per il nostro territorio – spiega la consigliera comunale della Lega, Maria Malfa – anche se vorremmo sapere le motivazioni per cui la proiezione del film non sia stata prevista nella città di Ragusa. Ma come? Montalbano, che da sempre mette in vetrina le bellezze monumentali e paesaggistiche della nostra città, sbarca per la prima volta al cinema e proprio a Ragusa, come risulta dall’elenco diffuso online dalla compagnia di distribuzione, non sarà possibile vederlo al cinema? C’è qualcosa che non torna. Proprio perché il Comune di Ragusa è stato da sempre molto vicino, e anche in modo tangibile, alla produzione Palomar, forse sarebbe il caso che da palazzo dell’Aquila si intervenisse nei confronti della stessa compagnia di distribuzione per comprendere come mai la proiezione non sia stata prevista nella nostra città. Anche per capire se si sia trattato di una svista oppure se si tratta di una scelta, in questo caso incomprensibile, voluta. Sarebbe opportuno, quindi, che anche il pubblico ragusano avesse l’opportunità di potere applaudire in sala, nella maniera migliore, il regista e attore Zingaretti oltre a tutti i personaggi di cui è costellata la serie tv che per tutti noi rappresenta un momento irrinunciabile dopo vent’anni di episodi messi in onda su Rai Uno e ambientati nella nostra città. Chiedo, dunque, che si comprenda la ragione di questa defaillance e che si intervenga di conseguenza. Sarebbe davvero un peccato se i ragusani dovessero rinunciare a questa straordinaria occasione”.