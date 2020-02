Venerdì al Garibaldi di Modica, “Block Notes” di Andrea Iozzia

Sarà una grande festa della musica. Si festeggia il primo compleanno di un album pieno di suoni e contaminazioni, ma soprattutto si festeggia la voglia di stare insieme e di regalare e regalarsi emozioni in note. A un anno dall’uscita del suo disco d’esordio Block Notes, Andrea Iozzia invita i suoi amici, tutti grandi musicisti, per una serata di musica appassionante. Venerdì 21 febbraio, alle ore 21.00, al Teatro Garibaldi di Modica, l’imperdibile spettacolo “Block Notes – appunti di viaggio in concerto”. Un’affezionata famiglia di artisti circonderà Iozzia sul palco: Stefano Caruso al basso, Salvo Puma alle chitarre e ai cori, Rhox Figura alla batteria, e poi la partecipazione straordinaria di VeiveCura, Baciamolemani, Miramare Grand Hotel, Cumalarìa, TS Bluesone, Annarita Lo Bianco, Sergio Battaglia, Santo Figura e tanti altri.

Una serata incredibile che sprigionerà energia pura, come accade durante ogni ascolto del cd omonimo, interamente autoprodotto. Un tripudio di rock alla vecchia maniera con alcune parentesi totalmente acustiche, ricco di chitarre e batterie monolitiche, che come lascia intendere il sottotitolo raccoglie parole, melodie e pensieri maturati durante i viaggi e appuntati su decine di block notes. Una scommessa vinta per Iozzia che lo scorso anno ha deciso di lanciarsi in questo nuovo progetto da solista, dopo una lunga carriera con i Baciamolemani di cui è attualmente il bassista.

Il concerto è un fuori abbonamento. Biglietti disponibili online su www.ciaotickets.com/biglietti/block-notes-appunti-di-viaggio-modica e al botteghino del teatro. Per informazioni su www.fondazioneteatrogaribaldi.com – pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi – e al numero 0932 946991.