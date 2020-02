Presentato il progetto strabiliante “Modix festival 2020”.

Sabato 15 febbraio si è tenuta la conferenza stampa di lancio del progetto “Modix Festival” presso la Sala Spadaro del Comune di Modica, alla presenza degli organizzatori, dei rappresentati dell’Amministrazione, dei giornalisti e degli operatori coinvolti.

“Modix Festival”, organizzato da Officina Kreativa con il patrocinio del Comune di Modica, è il Festival del Cinema di animazione, dei fumetti, dei cartoni animati, del Cosplay, dei videogiochi e dei giochi che si Cammarata svolgerà a Modica nei giorni 25,26 e 27 settembre 2020 nella magica location del Castello dei Conti.

In Conferenza stampa è stata motivata da Nausica Zocco, coorganizzatrice del “Modix Festival”, la variazione del periodo di realizzazione dell’evento che originariamente era previsto a maggio, ma, a causa di sopraggiunti e imprevisti lavori di manutenzione del Castello dei Conti, è stato rinviato a fine settembre nei giorni 25, 26 e 27.

La presidente di Officina Kreativa, dott.ssa Tiziana Spadaro, ha riferito in merito alla storia del “Modix Festval”, partito nel 2011 a Modica, realizzato negli anni in location mai utilizzate prima per eventi di simile portata e offerti alla collettività in veste nuova proprio grazie al “passaggio della brigata colorata del Modix”.

La Presidente ha anche sottolineato gli obiettivi intimi di tutto il Festival, con particolare attenzione all’educazione dei giovani ad un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.

Il Sindaco e l’Assessore Monisteri hanno avuto modo di puntualizzare la validità di iniziative culturali e artistiche come il “Modix Festival”, dedicato ai giovani, alle famiglie, ai meno giovani, a tutti, insomma.

Gli aspetti artistici e logistici di tutto l’evento sono stati esplicitati da Antonio Giuga, coorganizzatore del “Modix Festival”.

A seguire sono intervenuti i rappresentanti dell’A.N.F.F.A.S. e dell’Associazione “Salvuccio Agosta” di Modica che saranno ospiti d’eccezione del “Modix Festival” nel corso del quale verranno promosse delle raccolte fondi per sostenere dei progetti che le due associazioni intendono realizzare e che verranno resi noti durante l’evento.

A chiudere la conferenza stampa, Christian D’Amanti, coorganizzatore del “Modix Festival”, che ha presentato il progetto alternanza scuola-lavoro all’interno del Festival e ha annunciato la fondazione del Comitato ProModix composto da tanti giovani e aperto a chiunque volesse partecipare attivamente.

Sono stati presentati il nuovo logo dell’evento realizzato dal maestro Emanuele Rizza (Studio d’arte Nivèl) e la bozza del manifesto disegnata dall’artista Francesca Antonella Cicero, con la grafica a cura di Paper Copy di Modica.

Il cantiere del “Modix Festival” è in pieno fermento: per informazioni e per collaborare rivolgersi alla segreteria di Officina Kreativa (3342844435 – www.modixfestival.com – modixfestival@gmail.com).