Il ragusano Capozzo riconfermato Presidente Anmil sicilia

Il ragusano Antonino Capozzo è stato riconfermato presidente regionale dell’Anmil, l’associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro. Capozzo è stato votato dai delegati che gli hanno riconosciuto doti operative non comuni e che hanno espresso apprezzamento per l’attività svolta nel corso del primo mandato, ritenendolo consono a portare avanti nella maniera più opportuna possibile le istanze manifestate dagli associati. “Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto finora lungo questo percorso – dice Capozzo – che è per me molto impegnativo ma che mi responsabilizza a dare il massimo, più di quanto non sia accaduto nel recente passato. Sono convinto che le sfide non mancano e sono pronto ad affrontarle nella maniera dovuta. Proprio di recente, assieme a Maria Agnello, presidente Anmil Ragusa, Giorgia Lauretta, consigliera regionale di Siracusa, e l’avvocato Roberto Cosio, giuslavorista, presidente Agi Sicilia, abbiamo incontrato a Roma il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, con cui ci siamo confrontati su tutte le problematiche che riguardano da vicino i mutilati e gli invalidi sul lavoro, le vedove e gli orfani della nostra regione e non solo”.