Modica. Domani 2 arterie chiuse al traffico veicolare per lavori

Giovedì saranno chiuse al traffico veicolare due arterie: Via Modica Ragusa e una corsia di Via Aldo Moro. Alla base delle ordinanze firmate dal comandante della polizia locale, l’avvio di due diversi tipi di lavori.

In Via Modica Ragusa, il divieto di transito è previsto dalle 8,30 alle 12,30, per consentire i lavori di asfalto dell’arteria all’altezza del curvone appena ampliato, sotto il cimitero. Il traffico, per Modica Centro, pertanto, sarà deviato per Modica Alta e Modica Sacro Cuore.

Da giovedì mattina, poi, vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito in Via Aldo Moro, l’arteria che costeggia l’Ospedale Maggiore. Sarà interdetta la corsia nella direzione Via Resistenza Partigiana-Via Enzo Sipione. In questo caso inizieranno i lavori per impiantare nuovi alberi nell’aiuola spartitraffico, al posto di quelli precedentemente estirpati poiché dannosi per la carreggiata.