Asd Millennium Ispica. Ottime posizioni per le ginnaste ispicesi

Ancora un fine settimana in campo per le ginnaste della Millennium Ispica che, presso la sede della Scuola dello Sport di Ragusa, hanno disputato la prima prova del Campionato a squadre “Silver” – Serie D per le categoria LA, LB, LC. I risultati danno ancora una volta una ventata di ottimismo all’associazione ispicese che sta raccogliendo ottimi frutti grazie all’ostinazione e all’impegno che la caratterizza. Primo posto assoluto per la squadra LC composta da Di Rosa Clara, Floriddia Adele, Ruta Gaia. Le giovani ginnaste hanno effettuato un percorso senza incertezze, dimostrando confidenza con gli attrezzi e buona capacità di autocontrollo. Secondo posto per la LB, composta da Baglio Aurora, Cappello Elena, Petracca Eleonora, Savarino Ketty. Le più piccole Cappello Cristina, Fidone Nicole, Di Stefano Roberta, della categoria LA, hanno ottenuto una buona posizione, piazzandosi al 7° posto su 20 squadre partecipanti. “Oltre ai risultati di prestigio ottenuti dalle categorie LB e LC – dichiara il tecnico Patrizia Lorefice – ci gratifica molto vedere la determinazione delle piccoline che hanno gareggiato questo fine settimana. Dalla palestra alla pedana tutto può cambiare, ma hanno dimostrato davvero un’ottima dose di coraggio oltre che di preparazione. Adesso si torna ad allenarsi per prepararci alla seconda prova in programma il prossimo 22 febbraio”.