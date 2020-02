Sanremo 2020: attesissimo Achille Lauro

Arriva l’attesissima esibizione dell’undicesimo concorrente Achille Lauro! Non nascondiamo la curiosità di vedere come sarà vestito stasera, ed infatti Achille non delude: si presenta vestito di rosa rappresentando Elisabetta I Tudor, con tanto di cambio abito togliendo la gonna durante l’esibizione. Ha cantato “Me ne frego”.

Dodicesima esibizione quella di Junior Cally (dal quale ci aspettavamo più scandalo sinceramente), che canta il suo pezzo “No grazie”. Non colpisce più di tanto.

Tredicesima canzone “Carioca” di Raphael Gualazzi che carica il pubblico col suo ritmo latino.

Si esibisce quattordicesima Tosca con il suo pezzo “Ho amato tutto” e quindicesimo Francesco Gabbani con la sua “Viceversa” sporcata un po’ dal cantante con delle imperfezioni.

Sedicesima esibizione quella di Rita Pavone: carichissima! Ci piace!