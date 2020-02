Campo su Vas parcheggio Largo San Paolo a Ragusa Ibla.

La pratica Vas (valutazione ambientale strategica) relativa al parcheggio di Largo San Paolo a Ibla è stata presa in carico dalla relativa commissione il 15 gennaio scorso e dunque, speriamo presto, si avrà il parere della stessa. A darne notizia è la deputata regionale del Movimento 5 stelle di Ragusa, Stefania Campo, che la scorsa settimana aveva inoltrato un’apposita richiesta al dirigente dell’assessorato regionale al Territorio e ambiente, Salvatore Di Martino. “Abbiamo sollecitato con determinazione gli uffici regionali – ha chiarito Stefania Campo – consapevoli che la realizzazione del parcheggio di Ibla sia diventata non solo strategica ma, arrivati a questo punto, assolutamente indispensabile per consolidare economicamente le realtà imprenditoriali tutte, turistiche e ricettive in primis, e rilanciare quelle che magari, oggi, sono in difficoltà in considerazione dei problemi di transito e sosta degli automezzi privati. “Si tratta di un nuovo e significativo passo avanti – sottolinea Stefania Campo – dal momento che l’acquisizione di questa imprescindibile “valutazione” regionale si attende da ormai un anno: tempi che sono a dir poco inaccettabili. Continueremo a monitorare l’iter con attenzione, passo dopo passo, fino alla definizione di tutte le procedure burocratiche e il raggiungimento dell’obiettivo”.