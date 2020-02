Sanremo 2020: arriva Dua Lipa.

È il turno dell’ospite d’onore Dua Lipa che canta “Don’t start now”, bellissima e talentuosissina, ma assolutamente bocciati i capelli bicolor!

Torna poi la gara, quindi Rancore canta il suo pezzo “Eden”, sempre più a suo agio sul palco!

Giordana Angi vestita da confettino rosa (che comunque gradiamo) e scarpetta bianca, canta “Come mia madre”.

A proposito di mamma, Antonella Clerici annuncia che i genitori di Amadeus sono in sala e lui corre a dare loro un bacio. Antonella dice aggiunge: “Goditeli finché li hai” e noi aggiungiamo “Antonella tocchiamo ferro”!

Tocca poi ad un coinvolgente Francesco Gabbani che canta “Viceversa”; poi Raphael Gualazzi che con la sua “Carioca” porta sul palco dell’Ariston un’atmosfera latino-americana e poi Pinguini Tattici Nucleari con la loro “Ringo Starr”.

C’è poi un momento dedicato alla comicità, anche se noi non abbiamo riso molto, in cui Antonella Clerici entra in scena con un pupazzo che rappresenta Amadeus.

Fortunatamente si torna subito alla musica anche se l’annuncio viene fatto da Antonella Clerici e dal pupazzo che introducono Anastasio che canta “Rosso di rabbia”.

E’ il momento della seconda donna della serata: Francesca Sofia Novello. Amadeus, dopo averla introdotta, traccia una linea con della schiuma dicendo :”Questa è la linea che non devi superare”, riferendosi alla polemica dei giorni scorsi sul famoso “passo indietro”.

Ed entra Elodie, con un vestito mozza fiato, che canta “Andromeda”.

Tiziano Ferro porta sul palco “Portami a ballare” di Luca Barbarossa (Sanremo 92′).

Riki canta “Lo sappiamo entrambi” con un look da intellettuale ed effetti vocali sul ritornello.

Ritorna Fiorello in scena entrando al grido di “Allegria!”: un tributo al grande Mike Bongiorno. Scherza poi sui suoi 60 anni e sulla pipì: grandi risate!

Subito dopo, diretto da Tony Renis, canta “Quando quando quando”.

Si conclude la prima parte con un grande omaggio al famoso balcone di Vincenzo Mollica, al suo ultimo Sanremo da inviato Rai.