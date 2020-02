Liceo musicale “Verga” di Modica. No stop music

Una serie di apprezzate esibizioni ed affermazioni ha contraddistinto, a partire dalla metà di dicembre, l’attività dei giovani interpreti del Liceo Musicale “Verga” di Modica.

Dal Concorso Nazionale “Gianluca Campochiaro”, svoltosi a Catania tra il 29 gennaio ed il 2 febbraio, sono tornati vincitori, rispettivamente del primo e secondo premio della loro categoria, i pianisti Dennis Turtola e Daniele Iozia, allievi del professore Lucio Criscione. Nonostante la giovane età di entrambi la giuria ha avuto modo di apprezzare la maturità interpretativa dimostrata dal primo, nel Notturno n.3 di Liszt “Sogno d’amore”, e dal secondo nella Sonata KV283 di Mozat.

Il 30 gennaio mattina, al Teatro Garibaldi di Modica, in occasione dell’incontro voluto dall’ Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale, prof. Roberto Lagalla, con una rappresentanza degli studenti degli istituti di istruzione secondaria della città, sono state le note dell’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “Verga” di Modica, diretta dal prof. Mirko Caruso, ad aprire e chiudere l’evento, eseguendo la brillante “Toccata for Band” di Franck Erickson, brano attinto dal repertorio tradizionale delle band dei college statunitensi, e “John Williams in Concert”, arrangiato da Paul Lavender. Chiamato ad intervenire dalla professoressa Loredana Vernuccio, referente dell’Indirizzo Musicale, che ha coordinato l’incontro, l’Assessore Lagalla ha sottolineato come, al di là delle discipline generaliste, quelle specificatamente centrate sull’educazione alle arti siano di estrema importanza nella formazione dei cittadini di domani. A seguire, il Sindaco di Modica Ignazio Abbate, il Dirigente Scolastico del “Verga”, Alberto Moltisanti, ed il Soprintendente del Teatro Garibaldi”, Tonino Cannata, hanno posto l’accento su come in città si riesca ad avere una variegata e completa offerta formativa di eccellenza, con una specifica attenzione alla formazione artistica, e su come il dialogo tra istituzioni riesca a valorizzare il lavoro quotidiano di studenti e docenti, costantemente impegnati in diverse occasioni nelle quali possono far conoscere il loro talento e trasmettere il loro entusiasmo nel fare musica.

Nella stessa mattina, l’Assessore Lagalla è intervenuto presso la Sede del Liceo Musicale e Coreutico “Verga” per inaugurare la nuova sala danza. Per l’occasione, dalle note di “Por una cabeza” di Gardel, eseguito dall’ensemble d’archi e pianoforte del Liceo Musicale, ha preso vita una suggestiva coreografia danzata dagli allievi del Liceo Coreutico.

Andando a ritroso nella “maratona musicale”, il 18 gennaio, in occasione dell’Open Day del Liceo Musicale “Verga” si sono succeduti diversi momenti musicali nei quali vari ensemble, nati nell’ambito dei Laboratori di Musica d’Insieme, hanno proposto accattivanti repertori cameristici, coinvolgendo i numerosi visitatori – i potenziali futuri alunni e i loro genitori – che hanno avuto modo di conoscere più nel dettaglio come si articola il corso di studi e le dotazioni della struttura che lo ospita. Come di consueto, anche l’Orchestra sinfonica del “Verga”, diretta da Mirko Caruso, si è esibita proponendo una selezione di brani – IX Sinfonia di Beethoven e “Galop” dall'”Orfeo all’inferno” di Offenbach – estratti dal più articolato programma presentato nel Concerto di Natale per Coro e Orchestra del 17 dicembre scorso al Garibaldi di Modica, nell’ambito della Stagione musicale.