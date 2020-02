Ragusa. Eseguiti in città diversi interventi di manutenzione

L’assessorato ai lavori pubblici del comune di Ragusa ha programmato ed attuato in queste settimane una serie di interventi di manutenzione per la sistemazione di alcuni marciapiedi e piccole infrastrutture.

I lavori eseguiti hanno riguardato in particolare il ripristino di basole in piazza Carmine, la realizzazione di una scivola per disabili in Piazza 16-17 maggio 1865 per fruizione di Villa Margherita, il ripristino della ringhiera di protezione di Via Palermo, la realizzazione dell’isola spartitraffico nella rotatoria Fieramosca angolo via Rondinoni che ha sostituito le barriere “new jersey” in plastica, l’illuminazione dell’accesso alla Vallata S. Domenica da Piazza Carmine, il ripristino del muro a secco in via Paestum (di fronte all’ex passaggio a livello), la demolizione di una tettoia pericolante ed il ripristino di muri a secco a San Giacomo nei pressi della fontana.

Intanto l’assessore al ramo Gianni Giuffrida per quanto concerne il piano di asfaltatura delle strade messo a punto dall’Amministrazione comunale, fa presente quanto segue:

“Stiamo dialogando con tutti quei settori e le società esterne all’Ente che potrebbero essere interessate ad interventi di scavo nelle strade che saranno oggetto di manutenzione straordinaria. Ciò per evitare di trovarci nelle condizioni, una volta eseguiti i lavori di ripavimentazione, di operare o autorizzare interventi di sottosuolo nelle stesse vie”.