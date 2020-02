Arrestato due volte in dieci giorni. Pozzallo, è ancora libero

E’ stato rimesso in libertà il giovane arrestato per la seconda volta in dieci giorni dai Carabinieri a Pozzallo in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Adem Chaabane, 27 anni, libico, è comparso davanti al giudice per l’indagine preliminare di Ragusa, Ivano Infarinato, difeso dall’avvocato Giovanni Mangione, che ha convalidato l’arresto e poi lo ha scarcerato rigettando la richiesta del pubblico ministero e cioè il divieto di dimora in provincia di Ragusa.

I militari dell’Arma avevano notato strani movimenti provenienti dall’abitazione di Pozzallo, dove alloggia l’interessato, dopo essere stato arrestato e scarcerato circa una settimana fa. Allo scattare della perquisizione domiciliare, eseguita con il supporto dei cinofili dell’Arma l’uomo è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana pronta per essere immessa sul mercato.