Calcio. Il Modica in cerca di riscatto domani col Don Bosco

Messo in archivio con un pizzico di amarezza il pareggio ottenuto domenica scorsa a Solarino contro il fanalino di coda Climiti Priolo, il Modica Calcio di Filippo Raciti è pronto per affrontare domani pomeriggio al “Vincenzo Barone” la Don Bosco 2000 Aidone.

Quella contro la formazione ennese sulla carta è una partita alla portata di Vindigni e compagni, ma assolutamente da non sottovalutare perchè la Don Bosco è tra le squadre in lotta per la salvezza e arriverà a Modica per vendere la pelle a caro prezzo. Massima attenzione e concentrazione è quello che Raciti ha chiesto in settimana alla sua squadra, che ha la necessità di ottenere il massimo per affrontare con il morale alto la fase più importante della stagione. Dopo la gara con la Don Bosco, infatti, i “Tigrotti” saranno chiamati a un tour de force da cui si potrà capire quali potranno essere le ambizioni rossoblù.

Contro la Don Bosco, Raciti avrà a disposizione tutta la rosa, fatta eccezione per Salvatore Campailla che rimarrà ai box per scontare la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo per recidiva in ammonizione.

“Il pareggio contro la Climiti Priolo – spiega il DG Pippo Vicari – ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma non possiamo rimproverare nulla ai nostri ragazzi che seppur giocando al di sotto delle loro possibilità hanno creato parecchie palle gol che non siamo riusciti a sfruttare. Ora – continua – dobbiamo voltare pagina e pensare alla Don Bosco, squadra fisica che bisogna affrontare con la giusta convinzione per poter ottenere i tre punti, che per noi saranno fondamentali se vogliamo continuare a inseguire un posto nella griglia dei play off. Dobbiamo riscattare il pari di Solarino per affrontare i prossimi impegni nei quali ci giocheremo la stagione con il morale alto e per farlo bisogna rimanere uniti e compatti. Per questo motivo – conclude il dirigente del Modica Calcio -invito i nostri tifosi a starci vicino come hanno sempre fatto e a sostenerci sempre perchè la squadra ha bisogno soprattutto del vostro calore e del vostro sostegno sia in casa sia in trasferta”.

La partita tra il Modica Calcio e la Don Bosco 2000 Aidone è stata affidata alla direzione del signor Paolo Arculeo della sezione AIA di Catania. I suoi due assistenti saranno gli acesi Sebastiano Antonio Grasso e Luigi Federico Barbagallo. Calcio d’inizio fissato per le 15.